В Новосибирске километр Димитровского моста закроют на ремонт

В мэрии Новосибирска рассказали о планах по ремонту дорог на апрель месяц.

Закрыть Димитровский мост на ремонт в мэрии Новосибирска обещают уже неделю. Сейчас анонс работ на переправе анонсируют на первые числа апреля. Перед началом дорожных работ на мосту установят ограничительные заборы и бытовки для рабочих. Однако полностью движение не остановится.

«При выполнении работ существующее число полос для движения транспорта сохранится. Движение будет организовано по 3-м полосам в каждую сторону»,

— сообщают в мэрии Новосибирска.

Параллельно дорожники ведут работы и на Коммунальном мосту. Сейчас на переправе образовались ямы после схода снега. Укладывали асфальт рабочие и на Красном проспекте. Напомним, обновлять полотно в Новосибирске начали после визита заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина, приезд которого совпал с арестами крупных чиновников.