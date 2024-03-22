Арест двух крупных чиновников в Новосибирске: что произошло после приезда замгенпрокурора Демешина

Сегодня, 22 марта, арестовали министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова – это стало сюрпризом даже в правительственных кругах. В СИЗО отправился и экс-руководитель городского дептранса Константин Васильев. Ряд громких уголовных дел связывают с приездом в Новосибирск заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина.

Ещё во вторник, 19 марта, многие общественники спрашивали друг у друга: «Не знаете, кто очень важный из Генеральной прокуратуры приезжает в Новосибирск? Приём будет, попасть на него можно будет?»

Информации о приёмах не было. Но 20 марта, как только заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин начал свой рабочий день – стало понятно, что будет жарко.

Сначала круглый стол

В среду, 20 марта, Дмитрий Демешин провёл личный приём граждан. На нём присутствовали прокурор Новосибирской области Александр Бучман, начальник регионального ГУ МВД России Андрей Кульков, губернатор Андрей Травников и и.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов.

Главные вопросы, рассмотренные на совещании, касались острых социальных вопросов: проблем ремонта многоквартирных домов, благоустройства и дорог.

Закончилось всё арестом министра ЖКХ...

Один из вопросов, который позже приведёт к бурному развитию событий, задал Аркадий Шабунин. Он представлял интересы компании-перевозчика, которой задолжал много денег региональный оператор «Экология-Новосибирск».

«В настоящее время «Экология-Новосибирск» находится в процедуре банкротства, конкурсного производства. Представляемая мной компания была перевозчиком в 2019 году. Однако бывший региональный оператор не рассчитался, в связи с этим возникла задолженность в размере 30 миллионов рублей, — заявил на круглом столе Аркадий Шабунин.

– Компания была не единственной, кто поставлял, однако по нашему твёрдому убеждению, министерство ЖКХ длительное время бездействовало и не принимало решение о лишении «Экологии» статуса главного оператора».

С этим не поспоришь: год назад и более новосибицы были засыпаны мусором на Новый год, в некоторых районах ТБО не вывозились неделю. Журналисты Сиб.фм подробно освещали и забастовку водителей мусоровозов – гендиректор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова лично приезжала их уговаривать возобновить работу.

Дмитрий Демешин тут же дал задание начальнику областного главка МВД Андрею Кулькову дать правовую оценку сложившейся ситуации и привлечь к уголовной ответственности не только виновных, но и должностных лиц.

«Самое главное возмущение государству столь крупного ущерба: более 200 миллионов рублей. Незамедлительно применить арест к имуществу виновных должностных лиц, которые должны эти деньги возместить», – заявил Демешин.

В этот же день задержали министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова. Крупного чиновника в наручниках вывели прямо из кабинета в правительстве Новосибирской области.

«По данным следствия, компания не выполнила свои обязательства по соглашению, заключенному в 2018 году на 10 лет, и министр принял решение отозвать требование об уплате банковской гарантии в размере более чем 220 миллионов рублей. Эти средства должны были поступить в бюджет Новосибирской области»,

– такова была версия задержания в первый день.

Уголовное дело возбудили по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Денис Архипов попал в изолятор. Сегодня, 22 марта, министра ЖКХ доставили в Центральный районный суд.

Вид у самого фигуранта уголовного дела был растерянный. Поддержать босса пришли сразу три сотрудника департамента ЖКХ Новосибирской области. Один из них попросил фотографировать Дениса Архипова красиво. Чиновник не стал комментировать своё задержание, лишь заявил, что вины не признаёт.

«Он остаётся в должности. Меру пресечения определит суд. Надеемся, что правоохранительные органы в этом деле разберутся и примут справедливое решение», –заявил представитель пресс-службы министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

Вопрос об избрании меры пресечения проходил за закрытыми дверями. Известно, что следователи настаивали на заключении под стражу, адвокаты Архипова, коих было двое, настаивали на домашнем аресте. В качестве аргументов в его пользу – заболевания чиновника, иждивенцы в виде жены и ребёнка, а также его личная позиция.

«Мне самому интересно разобраться в этом вопросе, поэтому никуда скрываться я не собираюсь»,

– заявил Денис Архипов.

Судья надолго в совещательную комнату не уходил. Руслан Фролов постановил отправить Дениса Архипова на время следствия в СИЗО на 2 месяца, то есть до 20 мая. Адвокаты быстро после этого ушли от прессы, заявив: «Не комментируем!»

Второй вопрос – второй арест!

Не прошёл бесследно для корпуса чиновников и второй вопрос, заданный участником круглого стола Борисом Лужецким. Молодого человека волновало: куда делись деньги на строительство проблемной дороги, ведущей с микрорайона «Плющихинский», которую то топит, то заделывают булыжниками.

«Хочу обратиться к вам с проблемой, которая связана с затягиванием строительства дороги в городе Новосибирск по улицам Доватора, Высоцкого и Выборной в микрорайоне «Плющихинский», – заявил Лужецкий.

Дмитрий Демешин опять отреагировал молниеносно: инициировать уголовное преследование должностных лиц и подрядчиков, а также должностных лиц департамента мэрии Новосибирска.

«В связи с допущенным злоупотреблением при распределении средств. Получают деньги: государственные субсидии были выплачены, и исполняющий обязанности мэра говорит, что они только начнут работу! – возмутился Демешин.

– Люди ждут годами, а мэрия уклоняется от решения проблемы по существу! Люди каждый день стоят в пробках, и заново начинается эта процедура. Дать правовую оценку использования бюджетных средств – до копейки!»

И в этот день комиссия с Александром Бучманом, Дмитрием Демешиным и Андреем Травниковым объехали новосибирские дороги. Заместитель генерального прокурора распорядился вынести представление.

Тем временем, оперативники отправились в гости к Константину Васильеву. Он возглавлял городской департамент транспорта именно тогда, когда субсидия была выделена, а дорога не была сделана. Судя по кадрам с задержания, живёт бывший чиновник хорошо: двухуровневая квартира с несколькими спальнями.

Арест Константина Васильева прошёл в четверг, 21 марта. В отношении Васильева возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. В СИЗО бывший глава дептранса пробудет до 20 мая.

«По версии следствия, бывший руководитель департамента транспорта мэрии г. Новосибирска Константин Васильев, без проведения проверочных мероприятий, злоупотребляя своими должностными полномочиями, в отсутствие подтверждающих целевое использование денежных средств документов и готовой проектной документации, согласовал отчет муниципального предприятия «Метро МиР», содержащий недостоверные сведения о выполнении работ по разработке проектно-сметной документации на сумму 48 млн рублей. В дальнейшем мер к возврату субсидии не принял»,

– сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливается причастность к преступлению других лиц. Пока окончательно не выяснена вся сумма ущерба – но, предположительно, речь идёт о десятках миллионов рублей.

Третий – на посошок, или бог любит троицу

Была и третья проблема, которую озвучил коммунальщик со стажем Евгений Башканов. Он рассказал о проблемах дома №1 по улице Ученической. По его словам, директор УК получила деньги из фонда капитального ремонта 3 миллиона, но крыша продолжила течь.

«После выполнения капитального ремонта гарантийный срок составляет 5 лет. В подрядную организацию, которая проводила работы, мы неоднократно обращались с просьбой принять меры в рамках гарантийных обязательств, но протечки продолжались и в 2022-м, и в 2023 году», – заявил Евгений Башканов на круглом столе.

В этот же вечер появилась информация о задержании главы фонда модернизации и развития ЖКХ Новосибирской области. Но позже выяснилось, что в очередных злоупотреблениях, по версии следствия, виноват всё-таки другой человек.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в мае 2021 года директор ООО «Триумф» заключил с уполномоченным представителем собственников многоквартирного дома договора о проведении капитального ремонта крыши дома. После проведения ремонтных работ он предоставил в адрес Фонда модернизации жилищно-коммунального хозяйства недостоверные сведения об использованных материалах и выполненных работах, завысив стоимость проведенных работ на 3,3 млн рублей, — говорилось в сообщении областной прокуратуры.

- По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время проводятся следственные действия, директор организации задержан».

Об аресте директора ООО «Триумф» Юлии Петрушиной официальной информации не было.

Дмитрий Демешин уехал – подобные «чистки» прошли и в других регионах России. В Новосибирске же никто из первых лиц области пока не высказал официальной позиции.