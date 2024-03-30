В Новосибирске образовалась километровая пробка из-за ДТП

В Новосибирске на площади Труда образовалась трехкилометровая пробка из-за ДТП.

Пробка начинается с площади Станиславского, затрагивает въезд на Димитровский мост, а также улицы Ватутина и Станционную.

Очевидцы жалуются на сложности передвижения и отмечают образование еще одной пробки на Октябрьском мосту из-за ремонта, что привело к использованию путей объезда и увеличению транспортного потока на улице Восход.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске километр Димитровского моста закроют на ремонт.