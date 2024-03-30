В Новосибирске полуслепая мастерица спасла себя плетением из бисера

Жительница Новосибирска более 6 лет назад потеряла зрение и осталась без работы, однако Елена Швецова нашла в себе силы жить, увлёкшись плетением из бисера.

Елена Швецова более 17 лет работала пекарем-кондитером. Весной 2017 года женщину настигла беда: у неё началось отслоение сетчатки глаза. Беда легла на хрупкие плечи женщины в одночасье.

«Мне сделали операцию, а в июне 2017 года дали инвалидность: третью группу по зрению. У меня была паника. Для меня это была катастрофа, по-другому не назвать. В одночасье зрение так сильно ухудшилось. Работа, которую я любила, рухнула...», — рассказала Елена изданию «ЧС-ИНФО».

Тем не менее, расслабляться пекарю было некогда: предстояло дать путёвку в жизнь сыну, который стал опорой и надеждой.

«Поддержка близких давала силы идти дальше. Это был как толчок для меня, чтобы не скатиться, не упасть. Он помогал и помогает мне, без него было бы сложнее», — признаётся Елена.

Женщина начала искать: в чём себя реализовать, когда ничего почти не видишь? В итоге, в интернете изучила курсы и начала плести небольшие композиции из бисера.

«Когда работала и была зрячей, всё было, как обычно, бегом: домашние дела, ребёнок, работа. На творчество никогда не хватало времени. А здесь получилось: работы нет, надо куда-то себя применить. С 2017 по 2019 год я делала разные букетики и корзиночки. Конфеты оплетались гофрированной бумагой, легко доставались из букета. Всем это очень нравилось, заказы были»,

- продолжает мастерица.

Со временем Елена перешла и на другие материалы: сейчас женщина создаёт поделки также из бусин – ассортимент от ваз до брелоков, а заказы есть всегда.

«Возможностей много, к тому же бусины развивают мелкую моторику. Меня рукоделие успокаивает, но не у всех на это есть терпение. Не всё получается с первого раза, приходится распускать и начинать заново. Поэтому, если в вас хватает усидчивости, я советую попробовать», — заключила Елена Швецова.

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