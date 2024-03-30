В Новосибирской области машины стали чаще проваливаться под лёд

Глава ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов рассказал, что в регионе в 2024 году увеличилось количество провалов под лёд, в том числе автомобилей.

В Новосибирской области с 27 марта начинают закрываться ледовые переправы. В 2024 году лёд даже зимой был тонким, поэтому случился целый ряд провалов: в воду частично уходили автомобили.

«Были мероприятия, реализованные непосредственно участниками, рыбаками и теми, кто там был. Они-то и вытащили технику. Таких случаев в этом году было гораздо больше, чем в прошлом», — ответил Виктор Орлов в интервью «МК в Новосибирске».

Однако при этом глава регионального главка МЧС добавил, что гибели людей в зимний период 2024 года на водных объектах допущено не было. Виктор Орлов выделил несколько серьёзных случаев, которые могли закончиться трагедией.

«Три оперативных события за этот зимний период произошли на водных объектах. Они связаны с отрывом льда, провалом снегохода и провалом женщины под лёд. Всего было спасено 11 человек, гибели не было допущено»,

- подчеркнул глава ведомства.