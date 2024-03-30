В переходе станции метро в Новосибирске протекла вода

В переходе станции метрополитена в Новосибирске обнаружили протечку.

Об этом сообщил очевидец, который заметил, что вода капает с потолка перехода. Он также отметил появление подтеков в этом месте.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня днем в Новосибирске ожидается температура воздуха +5...+7 градусов, переменная облачность и небольшой дождь. Ночью прогнозируется мокрый снег. На следующий день, 31 марта, воздух прогреется до +2...+4 градусов при переменной облачности и небольшом дожде.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске рухнуло крыльцо многоэтажки.