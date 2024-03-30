«Ноги сломать можно»: в Новосибирске рухнуло крыльцо многоэтажки

Жители дома на улице Владимировский спуск в Новосибирске пожаловались на рухнувшее крыльцо.

В Железнодорожном районе Новосибирска жители дома №9 на улице Владимировский спуск решили показать состояние крыльца, по которому им ежедневно приходится ходить. Старшее поколение просто боится, что поломает ноги, перепрыгивая через ступеньки.

Жители дома №9 считают, что весь дом находится в аварийном состоянии, но крыльцо, ведущее к подъезду №4, по их мнению, особо опасно.

«Хочу предать этой истории огласку, потому что требуется полностью замена крыльца, а нам сказали: «Сейчас доски вам положим и хватит». Как должны ходить дети? Самое интересное, что нам с этого месяца подняли стоимость оплаты за содержание и ремонт жилья!»

- написали возмущённые жители, выложив фото в паблике «АСТ-54».

Отчаявшиеся местные жители, которые придали проблему огласке, попробовали хоть как-то самостоятельно оградить провал на лестнице.

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