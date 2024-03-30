300 нарушений: в мэрии Новосибирска назвали районы, где не убирают снег

В мэрии Новосибирска опубликовали районы, где УК вынесено больше всего предостережений за некачественную уборку снега.

В мэрии Новосибирска вечером пятницы, 29 марта, обнародовали список районов, где больше всего нареканий к уборке снега и гололёда возникло в марте. Всего по результатам проверки зафиксировано 308 нарушений.

Лидером в этом скорбном списке является Первомайский район, где выявлено 78 нарушений и выписано 29 предписаний УК. На втором месте Ленинский район: там 65 нарушений и 33 предписания.

«В Калининском районе – 52 нарушения и 52 предписания, в Дзержинском – 47 и 21 предписание, в Октябрьском – 25 и 25»,

- перечислили цифры в мэрии Новосибирска.

Удивительно, но одним из самых дисциплинированных оказался Кировский район: там 20 нарушений и 14 предписаний. В Советском районе – восемь предписаний, а в Центральном округе – 13 нарушений и одно предписание.

Кстати, такие цифры, видимо, появились уже за последнюю неделю, потому что ранее в мэрии Новосибирска сообщали всего о 20 вынесенных предостережениях.