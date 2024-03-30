В Первомайском сквере Новосибирска утонула новая плитка

В Новосибирске с приходом теплых дней дороги и тротуары превратились в лужи.

Жители массово выражают недовольство в социальных сетях, делясь фотографиями с грязными улицами и мусором. Даже новая плитка в Первомайском сквере пострадала от весеннего потопа.

Грязь образуется из-за газонов, расположенных на уровне тротуара или даже выше. Некоторые новосибирцы выражают свое недовольство ситуацией, но другие подходят к лужам с юмором.

Ранее Сиб.фм сообщал, что граффити с космонавтом Кикиной нанесут на фасад музея Кондратюка в Новосибирске.