5-комнатную квартиру продают в Новосибирске за 62 миллиона

Квартиру из пяти комнат продают в Новосибирске.

На портале по поиску и продаже недвижимости N1 опубликовали объявление о продаже квартиры за 62 миллиона рублей, которая находится по адресу улица Урицкого в Новосибирске.

Общая площадь составляет 270 квадратных метров. В квартире есть пять комнат, а также бильярдная зона, открытая зона отдыха, джакузи и хаммам.

В объявлении продавец указал, что квартира продается с мебелью и бытовой техникой.

Напомним, что в поселке Криводановка Новосибирской области был выставлен на продажу коттедж за 58 миллионов рублей.