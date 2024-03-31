Аэропорт Толмачево переходит на летнее расписание

Количество рейсов увеличат.

С 31 марта по 26 октября аэропорт Толмачево в Новосибирске переходит на летнее расписание. Количество рейсов будет увеличено и откроются новые направления.

Так, количество рейсов хотят увеличить в Абакан, Магнитогорск, Красноярск, Челябинск, Читу и другие. Также будут возобновлены рейсы в Певек, Кызыл и Саратов. Появятся и регулярные прямые рейсы в Тобольск и Красноярск.

При этом со 2 мая дважды в неделю начнут летать самолеты до Шанхая, а с сентября до Дели.

«Аэрофлот» продолжит рейсы в Бангкок и Пхукет и с апреля приступает к выполнению прямых регулярных рейсов в Анталью» , — сообщает пресс-служба аэропорта.

Помимо этого, будут рейсы до Душанбе, Баку, Астаны, Ташкента и т.д.

Напомним, что новосибирцы рассказали об аэропортах с самым быстрым досмотром.