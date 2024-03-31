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общество

Беспилотники буду защищать Новосибирскую область от пожаров

Фото: Сиб.фм

БПЛА помогут уберечь Новосибирскую область от поджогов.

На пресс-конференции в ТАСС начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов сообщил, что беспилотные летательные аппараты будут отслеживать тех, кто устраивает поджоги, что поможет предотвратить крупные пожары.

По его словам, БПЛА большой дальности будут летать вдоль трасс, автомобильных дорог, кромки леса и следить за нарушителями.

Напомним, что глава МЧС в Новосибирской области Орлов назвал топ-5 резонансных происшествий.

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Валерия Митрохина
Журналист

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