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общество проиcшествия

Депутат из Сибири Бутина заявила о праве Белоруссии смертельно казнить террористов «Крокуса»

Фото: Сиб.фм

Депутат Госдумы РФ Мария Бутина заявила о праве Белоруссии судить террористов «Крокус Сити Холла».

Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на слова депутата Госдумы РФ Марии Бутиной для телеканала «Беларусь 1», сейчас ведутся переговоры о том, чтобы перевезти заключенных террористов в Беларусь, которые устроили массовый расстрел 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле».

По ее словам, в стране разрешена смертная казнь, поэтому Белоруссии может представиться возможность судить обвиняемых в теракте.

Мария Бутина также отметила, что сейчас ведутся переговоры «по линии компетентных органов».

Напомним, что по последним официальным данным, жертвами теракта стали 144 человека.

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Валерия Митрохина
Журналист

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