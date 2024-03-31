Депутат из Сибири Бутина заявила о праве Белоруссии смертельно казнить террористов «Крокуса»

Депутат Госдумы РФ Мария Бутина заявила о праве Белоруссии судить террористов «Крокус Сити Холла».
Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на слова депутата Госдумы РФ Марии Бутиной для телеканала «Беларусь 1», сейчас ведутся переговоры о том, чтобы перевезти заключенных террористов в Беларусь, которые устроили массовый расстрел 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле».
По ее словам, в стране разрешена смертная казнь, поэтому Белоруссии может представиться возможность судить обвиняемых в теракте.
Мария Бутина также отметила, что сейчас ведутся переговоры «по линии компетентных органов».
Напомним, что по последним официальным данным, жертвами теракта стали 144 человека.