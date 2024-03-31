Установили личности 134 погибших: что известно о теракте в «Крокусе» на 31 марта

22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт незадолго до концерта группы «Пикник».

Несколько лиц, находившихся под воздействием психотропных веществ, начали стрельбу по посетителям мероприятия. После этого боевики устроили пожар, который спровоцировал обрушение части строений в выставочном центре.

По информации правоохранительных органов, террористы предпринимали попытку покинуть страну и доехать до Украины, где, по предположению, для них было организовано «окно». Однако, благодаря оперативным мерам, проведенным в Брянской области, преступников задержали перед тем, как им удалось реализовать свой план.

Следственным органам удалось идентифицировать личности 134 погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает телеграм-канал Следственного комитета.

По остальным погибшим, чьи личности пока не установлены, проводятся генетические экспертизы.

По последним официальным данным, жертвами теракта стали 144 человека. Управление МЧС по Московской области 30 марта заявило, что число пострадавших возросло до 551 человека. Ранее было сообщено о 382 пострадавших.

Также, 31 марта стало известно, что известная певица Виктория Цыганова отменила свои концерты в Томске и Новосибирске. По словам организаторов концерта, мероприятия отменят «в связи с текущей неспокойной ситуацией в стране».