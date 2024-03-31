Глава СК РФ проверит разрушение 100-летних домов у вокзала Новосибирска

Александр Бастрыкин проверит разрушение 100-летних домов у вокзала Новосибирск-Южный.

По данным пресс-службы следственного комитета Российской Федерации, глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался разрушением объектов культурного наследия Новосибирской области.

Ранее в СМИ сообщали, что в Новосибирске разрушаются объекты культурного наследия, входящие в комплекс сооружений станции «Ново-Николаевск».

Сейчас глава СКР Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту разрушения памятников.

Напомним, что глава СК Бастрыкин потребовал повторный доклад о смерти девочки в Новосибирске.