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общество

Глава СК Бастрыкин потребовал повторный доклад о смерти девочки в Новосибирске

Фото: Следком России

Мама школьницы считает, что ее смерть связана с ненадлежащим оказанием медицинской помощи.

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил повторный отчет о случае смерти 12-летней девочки в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По словам матери школьницы, смерть ее дочери может быть связана с недостаточным уровнем медицинской помощи. Девочка испытывала повышение температуры и сильные головные боли, что привело к вызову скорой помощи и госпитализации.

Врачи, обследовав пациентку, поставили диагноз ОРВИ. Впоследствии состояние девочки ухудшилось. Она впала в кому, а спустя 12 дней умерла.

Ранее Сиб.фм сообщал, что из-за теракта в «Крокусе» погиб полконвник ГРУ, приехавший в отпуск из зоны СВО.

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Игорь Кириченко
Журналист

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