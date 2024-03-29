Из-за теракта в «Крокусе» погиб полконвник ГРУ, приехавший в отпуск из зоны СВО

Он также участвовал в боевых действиях в Косово и Таджикистане.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погиб полковник спецназа ГРУ Тимур Мясников, который находился в отпуске в Москве после службы в зоне СВО.

Он служил в 3-ей бригаде специального назначения Генерального штаба ВС России и имел опыт боевых действий в различных регионах, включая Косово и Таджикистан. Во время нападения террористов в «Крокусе», Тимур Мясников сказал жене и сыну спрятаться в безопасное место, защищая их, но сам получил несколько пулевых ранений и умер несмотря на усилия врачей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что кинолог из Новосибирска обманом проникла в «Крокус» ради фотографий.