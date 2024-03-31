«Не отвечает на вопросы на русском — отправляют домой»: мигранты в Новосибирске после теракта не могут оформить разрешение на работу

Иностранные граждане, планировавшие получить разрешение на работу в Новосибирске, столкнулись со сложностями при оформлении документов после теракта в Подмосковье.

В Новосибирске ужесточили правила получения разрешения на работу для иностранных граждан. Об этом Сиб.фм сообщил представитель одной из организаций, сопровождающих мигрантов в юридических вопросах. По словам собеседника издания, оформить документы стало сложнее на фоне теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», в совершении которого подозревают иностранных граждан.

«Сейчас экзамены по русскому языку приостановлены, поэтому я жду разрешения от института. В некоторых местах стали принимать, но с присутствием отдела полиции. Сидит рядом надзиратель и смотрит за приёмом экзамена. У меня пока нет такой комиссии, поэтому нет разрешения — в этом сложность», — рассказал представитель компании.

Также ужесточения коснулись миграционного центра на Есенина, 1г, где сконцентрирован основной поток мигрантов в регионе. В частности, госорганы стали активнее выявлять иностранцев, не говорящих на русском языке.

«На подачу документов на улице Есенина не впускают всех — только того, кому нужен патент. У него спрашивают, как он разговаривает на русском языке. Если он не отвечает на элементарные вопросы, его отправляют домой — разрешение на работу он не получит. Очень большие очереди на Есенина, идёт огромный поток людей, очереди на улице стоят. Я вижу происходящее, стало сложнее с нашей работой. Кроме всего прочего, у нас забрали возможность делать ДМС, раньше мы это оформляли — нашу работу урезают», — добавил собеседник.

При этом мигранты не стали массово покидать Россию, обратил внимание сотрудник организации.

«Сейчас такое время наступило, как раз сезон, когда люди собирались приезжать сюда. Я считаю, что много народу наоборот сюда поехало. А в связи с тем, что некоторые теперь не смогут получить здесь патент, они отправятся домой», — подытожил собеседник Сиб.фм.

Накануне Сиб.фм сообщал, что новосибирцы обратили внимание на отсутствие мигрантов в такси — водители заявили, что их стало только больше.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики были под действием психотропных веществ, стреляли по невинным людям, затем устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. Террористы пытались доехать до Украины, где для них должно было быть подготовлено «окно», но их настигли правоохранительные органы в Брянской области. Возбуждено уголовное дело по уголовной статье «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 144 — поименный список жертв опубликован на официальном сайте МЧС России. Умерли люди при стрельбе и в пожаре, двое — в больнице.

Задержаны 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО. Следователи сообщили о наличии доказательств связи террористов с украинскими националистами, которые переводили им деньги в криптовалюте. Установлен и задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов, напавших на «Крокус». Исполнителями теракта стали четыре гражданина Таджикистана: Фаридуни Шамсидин*, Мирзоев Далерджон*, Файзов Мухаммадсобир*, Рачабализода Саидакрами* — 28 марта они были внесены в список террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.