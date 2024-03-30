«Всю неделю приезжали русские»: новосибирцы заявили, что после теракта мигрантов в такси стало меньше — что говорят водители

Несколько жителей Новосибирска заявили, что после теракта в Подмосковье к ним на заказы стали реже приезжать таксисты-иностранцы. Сами сотрудники таксопарков утверждают, что ситуация не изменилась, а даже стала хуже.

Новосибирцы в разговоре с Сиб.фм обратили внимание на снижение количества иностранных таксистов в агрегаторах. По словам собеседника издания Дениса, всю неделю после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», совершённом мигрантами из Таджикистана, к нему на заказы подобные таксисты не приезжали.

«Всю неделю приезжали русские. Я не знаю, у всех ли так, но обратил внимание, что по ощущениям стало гораздо меньше мигрантов в такси. Ещё совсем недавно ситуация была обратная: почти на все заказы приезжали иностранцы. Такси я пользуюсь часто, поэтому заметил внезапное изменение», — отметил новосибирец.

При этом несколько таксистов, которых опросил корреспондент Сиб.фм, утверждают, что ситуация с мигрантами в сфере не изменилась. Более того, их количество увеличивается — однако представители таксопарков не связывают ситуацию с терактом.

«Мне кажется, их стало ещё больше. При этом постепенно их становится всё больше и больше. В этом и есть парадокс: чем жёстче становятся требования в законе о такси, тем их становится больше», — рассказал Сиб.фм новосибирский таксист.

О подобных мерах ранее сообщало правительство региона. Запретить работать иностранцам в такси по Новосибирской области предлагали в Минтруда. На портале «Электронная демократия» в начале марта опубликовал проект постановления губернатора на антикоррупционную экспертизу о запрете привлечения иностранных граждан на работу в легковых такси. Документ находится на рассмотрении.

Другая собеседница рассказала, что отношение к иностранным специалистам изменилось.

«Нет, меньше их не стало. К импортным отношение и без того было не самое лучшее, а после теракта и подавно. Я считаю, что необходимо ограничивать их возможность работы в такси вообще. Они опасны на дорогах, регулярно нарушают ПДД», — утверждает сибирячка.

Напомним, спустя два дня после теракта в «Крокус Сити Холле» в соцсетях появились сообщения, что россияне стали массово отказываться от услуг такси, если за рулём были иностранцы. Некоторые пользователи напрямую сообщали, что не поедут в машине из-за национальности водителя. Тем временем МИД Таджикистана призвал «ответственно распространять информацию» о гражданах страны, которых подозревают в совершении теракта.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики были под действием психотропных веществ, стреляли по невинным людям, затем устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. Террористы пытались доехать до Украины, где для них должно было быть подготовлено «окно», но их настигли правоохранительные органы в Брянской области. Возбуждено уголовное дело по уголовной статье «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 144 — поименный список жертв опубликован на официальном сайте МЧС России. Умерли люди при стрельбе и в пожаре, двое — в больнице.

Задержаны 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО. Следователи сообщили о наличии доказательств связи террористов с украинскими националистами, которые переводили им деньги в криптовалюте. Установлен и задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов, напавших на «Крокус». Исполнителями теракта стали четыре гражданина Таджикистана: Фаридуни Шамсидин*, Мирзоев Далерджон*, Файзов Мухаммадсобир*, Рачабализода Саидакрами* — 28 марта они были внесены в список террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.