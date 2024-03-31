В период с 23 по 30 марта Вооруженные силы Российской Федерации провели ряд операций, направленных на поражение военных объектов на территории Украины.

Бойцы нанесли 57 групповых ударов и один массированный удар высокоточным оружием дальнего действия.

В ходе этих атак были нанесены поражения различным объектам военно-промышленного комплекса, включая центры принятия решений вооруженных сил и Службы безопасности Украины. Также были атакованы цеха по производству безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны и энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Все цели ударов были достигнуты, и все назначенные объекты были поражены.

На одном из направлений, на Купянском направлении, подразделения «Западной» группировки войск взаимодействовали с авиацией и артиллерией для нанесения поражения живой силе и технике семи механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и четырех бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Харьковской области и Луганской Народной Республики. В ходе боевых действий было отражено 11 контратак штурмовых групп различных подразделений ВСУ в других районах.

Потери украинской стороны оцениваются до 310 военнослужащих, двух танков, трех боевых бронированных машин и 22 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы было поражено 19 орудий полевой артиллерии, включая артиллерийские установки производства США и Франции.

Аналогичные операции проводились на других направлениях, включая Донецкое, Авдеевское, Южно-Донецкое и Херсонское направления. На каждом из этих направлений были нанесены поражения военной технике и живой силе ВСУ, что привело к значительным потерям противника и улучшило тактическое положение российских войск.

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