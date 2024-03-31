В Новосибирске мусоровоз провалился около дома

На улице Бориса Богаткова в Новосибирске провалился мусоровоз.

В группе “Инцидент Новосибирск” в социальной сети “ВКонтакте” опубликовали видео, как мусоровоз провалился на дороге по адресу улица Бориса Богаткова, 270.

Очевидец сообщил, что мусоровоз провалился в яму, которая образовалась на парковке в связи с потеплением. По его словам, на следующий день, когда мусоровоз эвакуировали, автор видео положил на место ЧП покрышки, чтобы никто больше не смог провалиться туда.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске затопило двор на улице Забалуева.