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Авто

В Новосибирске мусоровоз провалился около дома

Фото: Инцидент Новосибирск

На улице Бориса Богаткова в Новосибирске провалился мусоровоз.

В группе “Инцидент Новосибирск” в социальной сети “ВКонтакте” опубликовали видео, как мусоровоз провалился на дороге по адресу улица Бориса Богаткова, 270.

Очевидец сообщил, что мусоровоз провалился в яму, которая образовалась на парковке в связи с потеплением. По его словам, на следующий день, когда мусоровоз эвакуировали, автор видео положил на место ЧП покрышки, чтобы никто больше не смог провалиться туда.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске затопило двор на улице Забалуева.

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Валерия Митрохина
Журналист

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