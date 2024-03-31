В Новосибирске затопило двор на улице Забалуева

Из-за потепления в Новосибирске затопило один из дворов жилого дома.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “ACT-54” и “Инцидент Новосибирск” опубликовали кадры, на которых машины во дворе по адресу улица Забалуева почти полностью стоят в воде.

Жители дома №78 сообщили, что из-за резкого потепление лужи во дворе начали увеличиваться с каждым днем и от их большого количества вода может попасть в подвал дома, что понесет плохие последствия. Больше всего жильцы переживают из-за предстоящих дождей, так как они могут усугубить ситуацию.

По их словам, они несколько раз обращались в управляющую компанию по данному вопросу, но ответа так и не получили.

Напомним, что в Первомайском сквере Новосибирска утонула новая плитка.