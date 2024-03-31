В Новосибирске опубликован прогноз погоды на апрель-2024 года

Стал известен прогноз погоды на апрель в Новосибирске.

По данным синоптиков “Яндекс.Погоды”, первые дни апреля будут пасмурными и прохладными, однако в середине месяца ожидается потепление и солнце.

В понедельник и вторник, 1 и 2 апреля, температура воздуха составит от +1 до +3 градусов, местами будет дождь. До пятницы, 5 апреля, погода сохранится, но уже в выходные ожидается от +10 градусов до +12 днем и от +4 до +3 ночью.

Вторая неделя также продержится с пасмурным небом и температурой воздуха не более +8 градусов, но в выходные дни, которые выпадают на середину месяца, погода порадует теплом уже до +15 градусов и солнцем.

По данным синоптиков, 16, 20, 23 и 26 апреля будут лить дожди, но несмотря на это, погода будет солнечной с максимальной температурой до +16 градусов тепла.

В конце месяца, 29 апреля, днем местами будет дождь и +14 градусов.

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