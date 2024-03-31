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проиcшествия

В Новосибирске посетителей строительного магазина эвакуировали

Фото: Сиб.фм

В магазине обнаружили подозрительный предмет.

31 марта в социальных сетях появилась информация, что в строительном магазине в Новосибирске произошла эвакуация. Как сообщает телеграм-канал «Новосибирский паблик», сработала пожарная тревога.

Инцидент произошел в Калининском районе города в магазине «Леруа Мерлен». По словам очевидцев, эвакуировали всех посетителей и сотрудников, на место происшествия прибыла Росгвардия.

По информации из социальных сетей, причиной эвакуации стал подозрительный предмет, но в результате проверки ничего не было обнаружено.

Напомним, что посетителей «Сибирского Молла» эвакуировали в Новосибирске.

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Нина Раневская
Журналист

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