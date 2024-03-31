В Новосибирске за три года демонтировали 8,7 тысяч гаражей

8,7 тысяч гаражей убрали в Новосибирске за три года.

Как сообщает РБК Новосибирск, ссылаясь на пресс-службу мэрии Новосибирска, в регионе в период с 2021 по 2023 год снесли 8,76 тысяч гаражей.

Уточняется, что наибольшее количество гаражей демонтировали в следующих районах города: Октябрьский район — 2,53 тысячи, Дзержинский — 1,76 тысяч, Кировский — 1,15 тысяч, также в Центральном округе — 1,09 тысяч.

Напомним, что в Новосибирске приставы забрали автомобиль у женщины из-за долга в 2,2 млн рублей.