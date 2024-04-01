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общество

Администрацию Болотного Новосибирской области в суде заставили закупить новую снегоуборочную технику

Фото: прокуратура НСО

В Болотном Новосибирской области администрацию города обязали принять меры по обеспечению местной службы благоустройства необходимой дорожной техникой.

Пресс-служба прокуратуры региона сообщила, что после проверки было установлено, что износ автодорожной техники составляет 75% в МБУ «Городская служба благоустройства». В результате суд удовлетворил иск прокуратуры об обязании закупить новую технику.

Городская администрация уже заключила контракты на поставку снегоуборочной машины и специальных насадок для неё, а также объявила конкурсные процедуры на поставку погрузчика для нужд службы благоустройства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске банк оштрафовали на 500 тыс. рублей за звонки матери должницы.

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Игорь Кириченко
Журналист

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