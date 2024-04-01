В Новосибирске банк оштрафовали на 500 тыс. рублей за звонки матери должницы

Один из новосибирских банков был оштрафован на 500 тысяч рублей за навязчивые звонки матери должницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

По данным ведомства, жительница региона обратилась в службу судебных приставов с жалобой на сотрудников банка, где она взяла кредит, но просрочила выплаты.

По словам гражданки, звонки с требованием погасить задолженность стали поступать её матери, хотя заёмщица не давала согласия на взаимодействие сотрудников кредитной организации с третьими лицами.

Женщина отметила, что звонки поступали несколько раз в день, несмотря на то, что её мама неоднократно сообщала представителю банка, что не является заёмщиком.

Судебные приставы запросили детализацию телефонных соединений и выяснили, что сами должнице и её матери звонили до 13 раз в сутки, при допустимом одном звонке в день. Ежемесячно число звонков из банка достигало 200.

Банк был признан виновным в нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при возврате просроченной задолженности по статье «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» КоАП РФ.

Кредитной организации, название которой не уточняется, было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 000 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске врачи спасли руку женщины, пострадавшей из-за нападения медведя.