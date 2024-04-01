В Новосибирске врачи спасли руку женщины, пострадавшей из-за нападения медведя

В Новосибирске врачи Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) успешно восстановили пальцы женщине, которая пострадала от нападения медведя в Томской области в 2014 году.

В результате атаки животного Татьяна и ее муж получили серьезные травмы. Супруг погиб.

Специалисты НИИТО провели более 20 операций на левой руке пострадавшей за последние 10 лет, избегая необходимости ампутации. В последней операции хирурги заменили металлические конструкции на специальные эластичные тены, что позволит пациентке восстановить функции четвертого и пятого пальцев.

Следующим шагом будет коррекция кисти и работа над восстановлением движений.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске банда автоподставщиков обманула страховые компании на 3 млн рублей.