В Новосибирске банда автоподставщиков обманула страховые компании на 3 млн рублей

В Ленинском районе Новосибирска началось судебное разбирательство по делу о мошенничестве в сфере страхования.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, 13 местных жителей обвиняются в организации преступной группировки, занимавшейся подделкой аварийных ситуаций с автомобилем ГАЗ 3307 с целью получения страховых выплат.

Известно, что 32-летний новосибирец организовал эту группировку, включив в нее людей с водительскими удостоверениями. Согласно версии следствия, с мая по декабрь 2022 года они подстраивали аварии и оформляли соответствующие документы для получения незаконных выплат.

Правоохранительные органы сообщили, что общая сумма ущерба, причиненного страховым компаниям, превышает 3 миллиона рублей. Обвиняемых по части 4 статьи 159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования) ждет рассмотрение их дела в Ленинском районном суде.

Ранее Сиб.фм сообщал, что из Новосибирской области выдворили 37 нелегальных мигрантов.