Из Новосибирской области выдворили 37 нелегальных мигрантов

Всего правоохранители проверили 25 объектов.

На прошлой неделе из Новосибирской области были выдворены и депортированы 37 нелегальных иностранных граждан. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по региону Андрей Кульков.

За это время правоохранительные органы провели проверку 25 объектов. В результате, было выявлено 263 нарушения миграционного законодательства.

С 25 по 31 марта в регион прибыли 7,3 тысячи иностранцев, из которых 1,7 тысячи прибыли для трудоустройства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске продолжают благоустраивать Первомайский сквер.