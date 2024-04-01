сегодня
01 апреля, 20:07
пробки
3/10
погода
+2°C
курсы валют
usd 92.36 | eur 99.52
сегодня
01 апреля, 20:07
пробки
3/10
погода
+2°C
курсы валют
usd 92.36 | eur 99.52
сегодня 19:20
общество

Из Новосибирской области выдворили 37 нелегальных мигрантов

Фото: Сиб.фм

Всего правоохранители проверили 25 объектов.

На прошлой неделе из Новосибирской области были выдворены и депортированы 37 нелегальных иностранных граждан. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по региону Андрей Кульков.

За это время правоохранительные органы провели проверку 25 объектов. В результате, было выявлено 263 нарушения миграционного законодательства.

С 25 по 31 марта в регион прибыли 7,3 тысячи иностранцев, из которых 1,7 тысячи прибыли для трудоустройства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске продолжают благоустраивать Первомайский сквер.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в