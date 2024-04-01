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общество

В Новосибирске продолжают благоустраивать Первомайский сквер

Фото: телеграм-канал Анны Терешковой

Благоустройство Первомайского сквера в Новосибирске продолжается.

С наступлением теплой погоды и сходом снега работы по благоустройству будут продолжены. Об этом сообщила Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска.

На данный момент необходимо завершить ремонт фонтана «Мишка» и территории вокруг него, а также благоустроить территорию вокруг Краеведческого музея.

В настоящее время проводится проверка уже выполненных работ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области за неделю мигранты 263 раза нарушили закон.

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Игорь Кириченко
Журналист

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