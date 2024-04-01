В Новосибирской области за неделю мигранты 263 раза нарушили закон

ГУ МВД доложило о нарушении закона мигрантами в Новосибирской области.

В ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области глава областного ГУ МВД России по региону Андрей Кульков сообщил, что за прошлую неделю в Новосибирск прибыло 7 286 мигрантов, выехали 6 090 человек, 2 446 были поставлены на миграционный учет, при этом из них 1 716 человек сообщили, что приехали на заработки.

По словам Андрея Кулькова, в регионе по-прежнему проводятся профилактические мероприятия среди иностранных граждан, в результате которых, за прошедшую неделю, было проверено 25 объектов и выявлено 263 нарушения миграционного законодательства.

По решению суда 3 человека были депортированы, 34 человека — выдворены.

Напомним, что мигранты в Новосибирске после теракта не могут оформить разрешение на работу.