Дополнительные рейсы в Новосибирск планирует запустить Египет

В Новосибирск Египет планирует запустить дополнительные рейсы.

Глава управления по туризму Египта (EТА) Амр Элькади рассказал для РИА Новости о том, что Египет планирует увеличить количество рейсов до Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и других городов России.

По его словам, все будет зависеть от доступности самолетов, поэтому сейчас уже ведутся переговоры с российскими, турецкими и другими авиалиниями для решения данного вопроса.

Также Амр Элькади подчеркнул, что благодаря увеличению пассажиропотока, количество туристов вырастет на 2,5-3 миллиона в год.

Ранее Сиб.фм сообщал, что авиакомпанию оштрафовали за превышение числа летевших рейсом «Новосибирск — Красноярск».