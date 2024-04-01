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общество

Дополнительные рейсы в Новосибирск планирует запустить Египет

Фото: Сиб.фм

В Новосибирск Египет планирует запустить дополнительные рейсы.

Глава управления по туризму Египта (EТА) Амр Элькади рассказал для РИА Новости о том, что Египет планирует увеличить количество рейсов до Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и других городов России.

По его словам, все будет зависеть от доступности самолетов, поэтому сейчас уже ведутся переговоры с российскими, турецкими и другими авиалиниями для решения данного вопроса.

Также Амр Элькади подчеркнул, что благодаря увеличению пассажиропотока, количество туристов вырастет на 2,5-3 миллиона в год.

Ранее Сиб.фм сообщал, что авиакомпанию оштрафовали за превышение числа летевших рейсом «Новосибирск — Красноярск».

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Валерия Митрохина
Журналист

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