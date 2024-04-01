Из-за талых вод восемь дорог Новосибирска были затоплены

Восемь дорог Новосибирска подтопило талыми водами.

На восьми дорогах Тогучинского, Искитимского и Карасукского района Новосибирской области произошло подтопление проезжей части. Об этом сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог региона.

«Общая протяженность переливов превышает километр, глубина — от 5 до 20 сантиметров», — сообщили в управлении.

ТУАД также просят местных жителей предупреждать при обнаружении выхода талых вод на дорогу: +7-913-949-00-30.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области МЧС опубликовало список опасных дорог.