Новосибирские ученые выяснили, что карбонат лития предотвращает развитие тревоги и депрессии при раке

Введение карбоната лития поменяло поведение животных.

Научные исследования, проведенные учеными Лаборатории ультраструктурных исследований НИИ клинической и экспериментальной лимфологии – филиала ИЦиГ СО РАН, показали, что карбонат лития имеет потенциал предотвращать тревожно-депрессивное поведение и нарушение структуры нейронов головного мозга у животных с опухолевым ростом.

Эксперименты показали, что введение карбоната лития приводило к изменению поведения животных, делая их более активными и менее пассивными, и устраняя признаки тревожно-депрессивного состояния. Кроме того, наблюдалась стимуляция аутофагии в нейронах, что способствовало удалению поврежденных структур в клетках.

Эти результаты могут послужить основой для разработки новых методов нейропротективной терапии, направленной на восстановление клеток мозга. Ученые также исследуют возможность создания препарата на основе цитрата лития, учитывая токсические эффекты карбоната на почки, что открывает перспективы для улучшения качества жизни пациентов с онкологическими заболеваниями.

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