В Новосибирске проектируют коллайдер более чем за 20 млрд рублей

В Новосибирске начали проектировать коллайдер для поиска новых форм материи.

Стоимость проекта составит 23 млрд рублей. Коллайдер, названный ВЭПП-6, будет развернут на базе существующей инфраструктуры Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) и не потребует строительства новых зданий.

Заместитель директора по науке Евгений Левичев заявил, что рассматривается возможность создания коллайдера на промежуточных энергиях с минимальными затратами. Институт планирует использовать собственную инфраструктуру для реализации проекта, который предусматривает энергию коллайдера от 1 до 2,2 гигаэлектрон-воль и более высокую светимость по сравнению с другими установками.

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