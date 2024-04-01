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общество

Новосибирский блогер Дава заботился о Бузовой на шоу «Сокровища Императора

Фото: пресс-служба ТНТ

В воскресенье на ТНТ вышел новый выпуск шоу «Сокровища императора», где бывший участник Давид Манукян вновь привлек внимание к себе своими заботливыми действиями.

Ведущая Ольга Бузова подверглась нападению осы во время объявления правил для команд. В этот момент Давид пришел на помощь, отогнав насекомое.

Действие Давида вызвало разнообразные реакции среди участников и зрителей. Некоторые посчитали его поступок искренним выражением заботы, в то время как другие усомнились в его мотивах. Звезда шоу-бизнеса Филипп Киркоров восхитился благородством Давида.

Сама Ольга Бузова также сомневается в искренности Давида и задала ему прямой вопрос о его понимании любви. Давид подтвердил, что испытывал чувства к Ольге в прошлом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский блогер Дава довел до слез Бузову на шоу «Сокровища императора».

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Игорь Кириченко
Журналист

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