О добровольных пожарных командах в ЛНР рассказал глава МЧС Новосибирской области

Глава МЧС Новосибирской области Виктор Орлов сообщил о добровольных пожарных командах в ЛНР.

Как сообщает АиФ-Новосибирск, ссылаясь на слова главы МЧС Новосибирской области Виктора Орлова, в Луганской Народной Республике создали пять добровольных пожарных команд, которым предоставили соответствующую технику и оборудование.

По его словам, в ЛНР ранее не было областных служб, лишь одна государственная часть. Виктор Орлов также подчеркнул, что в современной Украине полностью отсутствует добровольчество.

Глава МЧС отметил, что зимой в Новосибирской области работает 310 команд, а в летний – 347.

Напомним, что глава МЧС в Новосибирской области Орлов назвал топ-5 резонансных происшествий.