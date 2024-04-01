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общество

О подтоплениях участков жителей рассказали в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области сообщили о подтоплениях участков.

В ходе аппаратного совещания в правительстве региона 1 апреля начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов сообщил о подтоплениях участков жителей в связи с погодными условиями.

По его словам, в регионе продолжает тает лед, что может спровоцировать подтопление на дорогах и участках жилых домов. Однако сейчас паводковая обстановка на территории Новосибирской области стабильная.

Виктор Орлов также отметил, что на прошлой неделе из-за теплой температуры воздуха поднялась вода на территории Бердска и подтопила несколько участков.

Напомним, что из-за талых вод восемь дорог Новосибирска были затоплены.

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Валерия Митрохина
Журналист

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