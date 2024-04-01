Обновленный список пострадавших: главное о трагедии в «Крокус Сити Холле» 1 апреля

22 марта 2024 года в подмосковном «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» произошел теракт.

22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Неизвестные ворвались в концертный зал и сначала расстреливали людей, потом устроили пожар, а после скрылись. По последним данным, в результате трагедии погибло 144 человека. Четверых предполагаемых исполнителей задержали на следующий день в Брянской области. Они будут находиться в СИЗО минимум до 22 мая 2024 года.

28 марта их добавили в список экстремистов и террористов. Один из обвиняемых в нападении имел временную регистрацию в Новосибирске. Он жил на улице Зорге до января 2024 года. Временная прописка истекла до трагедии.

Также Центр медицины катастроф сообщил, что при теракте пострадало 382 человека, из которых девять — дети. Позже Управление МЧС по Московской области заявило, что число пострадавших возросло до 551 человека.

Помимо этого, Следственным органам удалось установить личности 134 погибших в результате теракта. По остальным погибшим проводятся генетические экспертизы.