Первую очередь завода PepsiCo запущена по производству снэков под Новосибирском

В Новосибирской области запущена первая очередь завода по производству снэков и соленых закусок компании Pepsico.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, в качестве сырья используется картофель, выращенный в Сибири.

Мощность завода составляет 60 тысяч тонн. Строительство завода началось в 2020 году, но открытие было перенесено.

Инвестиции в предприятие превысили 12 млрд рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в аэропорту Новосибирска на таможне задержали багаж с брендовой одеждой на 30 тысяч евро.