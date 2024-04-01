В Новосибирске мужчина сдал машину на металлолом, чтобы ее не конфисковали

Мужчина сдал свой автомобиль на металлолом, чтобы ее не конфисковали, но в результате получил за это штраф.

По данным прокуратуры Новосибирской области, местный житель был осужден за управление автомобилем в нетрезвом виде, в результате чего осенью прошлого года, по решению суда, машину должны были конфисковать.

Но мужчина не согласился с данным решением и решил сдать автомобиль в пункт приема металла, за что получил штраф 65 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске приставы забрали автомобиль у женщины из-за долга в 2,2 млн рублей.