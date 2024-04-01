сегодня
01 апреля, 10:22
пробки
4/10
погода
+0°C
курсы валют
usd 92.36 | eur 99.52
сегодня
01 апреля, 10:22
пробки
4/10
погода
+0°C
курсы валют
usd 92.36 | eur 99.52
сегодня 07:57
общество

В Новосибирске ожидается до +12 градусов тепла

Фото: Сиб.фм

Потепление ожидается в Новосибирской области с новой недели.

Как сообщают синоптики gismeteo, с начала рабочей недели в Новосибирске ожидается от -2 до +2 градусов ночью. Также возможны небольшие осадки в виде мокрого снега.

Уже к середине недели ночная температура составит от +2 до +5 градусов, однако небольшие осадки продолжатся.

Конец недели порадует теплой погодой — синоптики прогнозируют от +4 до +12 градусов. Погода будет ясной и без осадков.

Ранее Сиб.фм сообщал, в Новосибирской области МЧС опубликовало список опасных дорог.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в