В Новосибирске ожидается до +12 градусов тепла

Потепление ожидается в Новосибирской области с новой недели.

Как сообщают синоптики gismeteo, с начала рабочей недели в Новосибирске ожидается от -2 до +2 градусов ночью. Также возможны небольшие осадки в виде мокрого снега.

Уже к середине недели ночная температура составит от +2 до +5 градусов, однако небольшие осадки продолжатся.

Конец недели порадует теплой погодой — синоптики прогнозируют от +4 до +12 градусов. Погода будет ясной и без осадков.

Ранее Сиб.фм сообщал, в Новосибирской области МЧС опубликовало список опасных дорог.