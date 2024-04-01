В Новосибирске рассказали об особенностях борьбы с пожарами в небоскребах

В Новосибирске продолжается строительство высотных зданий.

Недавно построенные здания, высотой 102 и 106 метров, стали предвестниками новой эпохи в архитектуре города. Строители уже заявили о своих планах по возведению здания высотой 180 метров, что станет первым настоящим небоскребом в Новосибирске. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Однако, вопрос безопасности стоит на повестке дня. Стандартные схемы пожаротушения и спасения людей, применяемые в более низких зданиях, не могут быть использованы в высотных сооружениях. Одной из проблем является недостаточная длина пожарных лестниц для доступа к верхним этажам. Поэтому, архитекторы и специалисты МЧС активно работают над разработкой новых технических решений, включая незадымляемые лестницы, противопожарные лифты и системы подачи воды при пожаре.

Официальные представители МЧС отмечают, что для зданий высотой более 100 метров требуются особые подходы к безопасности и надежности, включая уникальные технические решения и строгий контроль за эксплуатацией здания. Исторические данные показывают, что большинство пожаров в регионе происходят в низких зданиях, но случаи возгораний в высотках также не исключены.

Основной акцент специалистов делается на необходимости строгого соблюдения правил эксплуатации и безопасности в высотных зданиях.

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