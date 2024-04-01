В Новосибирске родители провели ночь у школы, чтобы записать детей в первый класс

В Новосибирске родители провели ночь под дверью школы №217, чтобы записать детей в первый класс.

Прием заявлений начался 1 апреля в образовательном учреждении, расположенном в Кировском районе. Запись в очередь велась заранее, но некоторые взрослые все равно остались ночевать, чтобы контролировать свое место и предотвратить возможные нарушения порядка.

Школа №217 является единственной вблизи новых жилых комплексов. Родители хотят, чтобы их дети учились поближе к дому. Планируется набрать 200 учеников в первый класс, но число желающих может быть больше из-за высокой плотности застройки района.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на детских соревнованиях заметили рекламу сайта знакомств для взрослых.