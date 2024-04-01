В Новосибирске на детских соревнованиях заметили рекламу сайта знакомств 18+

В новосибирском бассейне СКА в минувшие выходные проходил очередной этап всероссийских детских соревнований по плаванию – родители участников заметили рекламу сайта для знакомств, где есть место и неприличному контенту.

Соревнования «Кубок Золотого Кольца» 30-31 марта проходили в бассейне СКА. В них принимали участие несовершеннолетние мальчики и девочки. Один из родителей заметил на стене рекламный баннер сайта для знакомств Twingle.

«Мы обратили внимание на билборд спонсоров соревнования, и прочитали название спонсора. Решили посмотреть, что это за спонсор, — рассказывает мама одной из 12-летних участниц соревнований Светлана. – Выяснилось, что это сайт знакомств без ограничений. Дети у нас все несовершеннолетние, продвинутые, с неустойчивой психикой. Они читают билборд, заходят и получают такое образование! У меня ребёнок, например, постоянно сидит в интернете».

Когда набираешь название сайта, выскакивает лозунг – «Знакомься без правил». Наткнуться можно и на предложение контента с эротическим содержанием. Из этого материала вы узнаете, что ещё шокировало родителей юных спортсменов.

«С ассортиментом вариаций знакомств можно ознакомиться и без регистрации: грубый секс, ЖМЖ и т.д.... Ну разве это не пропаганда ЛГБТ*? И ладно бы билборд такой появился в местах, где взрослые компания собираются, а так дети же одни! Мы ещё на эти соревнования и деньги немалые сдаём»,

- возмущается отец ещё одной юной пловчихи Александр.

После соревнований возмущённые родители позвонили в прокуратуру. Они просят провести проверку по данному факту. Ранее родители юных пловцов жаловались на поборы перед соревнованиями. В министерстве спорта Новосибирской области опубликовали данные о страховых взносах.

*Организация, признанная экстремистской на территории России