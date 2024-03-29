В министерстве спорта Новосибирской области рассказали о финансировании участников первенства СФО по плаванию

Новую волну скандала подняли родители учеников, которые занимаются в школах плавания Новосибирска. По их мнению, некоторые спортсмены остались без финансирования. В региональном министерстве здравоохранения рассказали, как финансируется участие в таких соревнованиях.

Вопросы у родителей юных пловцов появились после того, как в конце февраля в бассейне «Нептун» проходил чемпионат региона, на котором формировалась сборная команды для участия в первенстве СФО в Абакане. Как отметили участники соревнований, на следующем этапе юниорам положено финансирование на спортивную подготовку и экипировку. Но в решении всех этих вопросов, по мнению родителей юных спортсменов, было много пробелов. О них они сообщили в заявлении, которое отправили в ОБЭП.

«Официальный список сборной НСО должен быть выложен в открытый доступ на сайте Федерации плавания НСО, но его мы не увидели. Спортивная подготовка не организована, тренеры и спортсмены не проинформированы о составе сборной команды надлежащим образом, — говорят воспитанники, которые не попали в список участников.

– Обращаем внимание о необходимости неукоснительного соблюдения норм федеральных законов в части комплектования, подготовки и командирования спортсменов со стороны Федерации плавания НСО и финансирования сборной команды НСО для участия в зональных соревнованиях».

Родители части спортсменов заявили, что сами должны были тратить деньги на подготовку и экипировку. О правомерности такой практики Сиб.фм поинтересовался в министерстве спорта Новосибирской области.

«Подготовка членов сборной команды Новосибирской области по плаванию к соревнованиям финансируется из областного бюджета Новосибирской области за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, предоставленной государственному автономному учреждению дополнительного образования Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта» (далее – ГАУ ДО НСО «СШОР ВВС»), — объясняет ситуацию и.о. министра спорта Новосибирской области Олег Савонин. – Порядок формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Новосибирской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания утверждён постановлением правительства региона».

Далее в региональном министерстве спорта объясняют, что СШОР по водным видам спорта обеспечивает участие в соревновании, основываясь на приоритетности и этапах физподготовки. Финансирование получают, по словам Савонина, самые лучшие спортсмены. Далее в ответе минспорта называют их точное количество.

«Из 20 юниоров, принявших участие в чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа, ГАУ ДО НСО «СШОР ВВС» было профинансировано участие 8 спортсменов на общую сумму 207 806 рублей»,

– сообщил и.о. министра спорта.

В ответе на вопрос: правомерны ли взносы, которые собирали с участников на крупные соревнования, в минспорта напомнили о проверках прокуратуры, которая за последние два года не нашла нарушений.

«Организация, проводящая соревнования, вправе устанавливать заявочный взнос в целях проведения соревнований. Размер заявочного взноса для соревнований регионального и муниципального статуса определяется региональной спортивной федерацией по плаванию и не должен превышать 1/3 минимального размера оплаты труда (МРОТ) с одного спортсмена за участие в соревнованиях»,

– сообщили в министерстве спорта региона.

В ответе министерства также сказано, что с юных спортсменов сейчас собирают страховые взносы размером меньше допустимого максимума. Напомним, ранее родители воспитанников СШОР по водным видам спорта заявили, что на итоговые соревнования собрали больше миллиона.