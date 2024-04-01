«Грубый секс и порно»: в Новосибирске родителей спортсменов возмутила реклама сайта знакомств на соревнованиях

В прошлые выходные в Новосибирске прошёл очередной этап всероссийских соревнований по плаванию, в которых принимали участие несовершеннолетние спортсмены. Родителей возмутила реклама сайта, где познакомиться могут люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а также предлагаются групповые варианты встреч.

В Новосибирске в середине марта открыли бассейн СКА. В прошлые выходные, 30-31 марта, в стенах нового спортивного объекта стартовали соревнования «Кубок Золотого Кольца». Это очередной этап, в котором принимают участие юные пловцы в возрасте до 14 лет. Один из родителей заметил на стене рекламный баннер сайта для знакомств Twingle.

«Мы обратили внимание на билборд спонсоров соревнования, и прочитали название спонсора. Решили посмотреть, что это за спонсор, — рассказывает мама одной из 12-летних участниц соревнований Светлана.

– Выяснилось, что это сайт знакомств без ограничений. Дети у нас все несовершеннолетние, продвинутые, с неустойчивой психикой. Они читают билборд, заходят и получают такое образование! У меня ребёнок, например, постоянно сидит в интернете. Она, допустим, проплыла – у неё много свободного времени, телефон в руках: взяла и набрала!»

Многие родители зашли на указанный сайт. Ознакомился с ним и корреспондент Сиб.фм. Лозунг у портала – «Знакомься без правил». На сайте можно найти и контент эротического содержания, и блоги о новинках секс-шопа.

«На сайте можно пройти регистрацию, где просто спрашивают: «есть ли тебе 18?» И всё! Можно и этот параметр изменить же! В любом случае, с ассортиментом вариаций можно ознакомиться и без регистрации: грубый секс, ЖМЖ и т.д.... Ну разве это не пропаганда ЛГБТ*? И ладно бы билборд такой появился в местах, где взрослые компания собираются, а так дети же одни! Мы ещё на эти соревнования и деньги немалые сдаём», — возмущается отец ещё одной юной пловчихи Александр.

Например, за несколько дистанций соревнований отцу ребёнка пришлось выложить 3 000 рублей, и это обычные, зональные соревнования, а не какой-то кубок или первенство города. Напомним, про взносы, которыми возмущаются родители, Сиб.фм рассказывал не раз. Однако ни сотрудники министерства спорта Новосибирской области, ни прокуроры нарушений в этих сборах не выявили.

«Сергей Герасимов, президент Федерации плавания Новосибирской области, как непосредственный организатор соревнований отвечал за участие спонсоров и соревнований»,

- указали возмущённые родители.

О своих наблюдениях выходного дня неравнодушные родители сообщили прокурору, который занимается их жалобой на денежные сборы. Участники детских соревнований надеются, что в следующий раз организаторы подойдут более внимательно к выбору спонсоров таких спортивных соревнований, которые проводятся во многих бассейнах России.

Корреспондент Сиб.фм также сделал звонок в спортивный комплекс СКА. Вышеизложенную информацию обещали передать директору спортивного учреждения, от которого следовало ждать звонка.

*Организация, признанная экстремистской на территории России