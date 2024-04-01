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общество

В Новосибирске закончился онкологический препарат Уромитексан

Фото: Сиб.фм

В российских аптеках заметили отсутствие онкологического препарата Уромитексана.

По данным “Ведомостей”, в российских аптеках заметили дефицит онкологического препарата Уромитексан — он отсутствует во многих областях страны, в том числе и в Новосибирском регионе.

По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, последний раз поставки препарата были в апреле прошлого года.

Также по данным опроса “Ведомостей”, большая часть экспертов ответили, что препарат могли вывезти из-за инфляции, так как по этой причине очень сильно растет стоимость фармпроизводства.

Напомним, что правила продажи лекарств по рецепту ужесточили в аптеках Новосибирска.

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Валерия Митрохина
Журналист

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