В Новосибирске закончился онкологический препарат Уромитексан

В российских аптеках заметили отсутствие онкологического препарата Уромитексана.

По данным “Ведомостей”, в российских аптеках заметили дефицит онкологического препарата Уромитексан — он отсутствует во многих областях страны, в том числе и в Новосибирском регионе.

По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, последний раз поставки препарата были в апреле прошлого года.

Также по данным опроса “Ведомостей”, большая часть экспертов ответили, что препарат могли вывезти из-за инфляции, так как по этой причине очень сильно растет стоимость фармпроизводства.

Напомним, что правила продажи лекарств по рецепту ужесточили в аптеках Новосибирска.