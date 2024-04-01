В Новосибирске закрылся ресторан московской сети Avoqado Queen

В Новосибирске закрылся ресторан Avoqado Queen, который входил в сеть столичного ресторатора Аркадия Новикова и работал по франчайзингу.

Владельцы планируют заменить его другим проектом, сосредоточенным на хинкали.

Сеть Avocado Queen была основана в 2018 году, и первый ресторан открылся в районе Патриарших прудов. В Новосибирске это заведение открылось в январе 2020 года под руководством группы «Бочкари».

У группы Аркадия Новикова уже есть новый хинкальный проект PRO.Хинкали. Сами «Бочкари» также имеют собственное заведение грузинской кухни под названием «Птичка».

Ранее Сиб.фм сообщал, что первая очередь завода PepsiCo запущена по производству снэков под Новосибирском.